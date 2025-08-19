Dolar
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'deki esirlerin tek seferde serbest bırakılmasını kapsayan anlaşmada ısrarcı

İsrail'in, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriye ilk yanıtının tüm esirlerin tek seferde bırakılmasını sağlayacak kapsamlı bir anlaşma olduğu bildirildi.

Burak Dağ  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
İsrail, Gazze'deki esirlerin tek seferde serbest bırakılmasını kapsayan anlaşmada ısrarcı

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Başbakanlık Ofisi'nden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas’ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili arabulucu ülkelerin sunduğu yeni öneriyi kabul etmesinden bir gün sonra Tel Aviv yönetiminin ilk yanıtının kapsamlı esir takası anlaşması olduğu belirtildi.

İsrail'in politikasının "tutarlı olduğunu ve değişmediğini" savunan İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne saldırıların sona erdirilmesi için belirlenen ilkeler doğrultusunda 50 İsrailli esirin tamamının tek seferde serbest bırakılmasını sağlayacak kapsamlı bir anlaşmada ısrarcı olduğunu dile getirdi.

Söz konusu yetkili, "Hamas için son karar aşamasındayız. Geride hiçbir esir bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yerel basına daha önce konuşan İsrailli bir yetkili, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması teklifine yanıtının arabulucular tarafından Tel Aviv yönetimine iletildiğini belirtmişti.

Öte yandan İsrail basınına konuşan iki İsrailli yetkili ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun arabulucuların sunduğu İsrailli esirlerin aşamalı olarak serbest bırakılmasını öngören ateşkes teklifini incelemek üzere görüşmeler gerçekleştirmesinin beklendiğini kaydetti.

Hamas, ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verilmişti.

Mısır basını, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktarmıştı.

Söz konusu önerinin aynı zamanda Gazze Şeridi'ne insani yardımların kolayca girmesi için "sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını" da içerdiği belirtilmişti.

Ateşkes süresince Gazze'deki 10 sağ İsrailli esirin serbest kalması ile 18'inin cenazelerinin teslim edilmesi karşılığında bir kısım Filistinli esirin serbest bırakılmasının öngörüldüğü basına yansımıştı.

