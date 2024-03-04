İsrail Gazze'de yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığı bombaladı
İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı.
Gazze
Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ahmed el-Kahlut, AA muhabirine, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği mezarlığa hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.
İsrail Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığı bombaladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 4, 2024
Sivil savunma ekipleri, saldırının etkisiyle toprak altından çıkan naaşların yeniden defnedilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor pic.twitter.com/k92jTQZ7yo
Kahlut, bombardımanın etkisiyle burada gömülü olan naaşların toprak altından çıktığını ifade ederek, sivil savunma ekiplerinin, naaşları yeniden defnetmek için yoğun çaba gösterdiğini bildirdi.
Aylardır devam eden katliamda öldürülen binlerce insan için mezarlıklarda yer bulamayan Gazze halkı cenazelerini toplu mezarlara gömmek zorunda kalıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.