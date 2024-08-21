Dolar
33.93
Euro
37.78
Altın
2,508.75
ETH/USDT
2,583.80
BTC/USDT
59,290.00
BIST 100
10,045.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için cenaze töreni düzenleniyor Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya

İsrail, Gazze'de "insani bölge" dediği alanı daraltmayı sürdürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde "insani bölge" olduğunu iddia ettiği ve zorla yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı El-Mevasi'yi daraltmaya devam ediyor.

Mustafa Deveci  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
İsrail, Gazze'de "insani bölge" dediği alanı daraltmayı sürdürüyor

Ankara

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun yoğun saldırıları sürerken İsrail'in "tahliye" emirleri nedeniyle Filistinliler oradan oraya savruluyor.

İsrail ordusu, "insani bölge" olduğunu iddia ettiği ve göçe zorlanan 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi'yi hedef almaya başladı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaştı.

Adraee, El-Mevasi bölgesinin Deyr el-Belah'a yakın kısımlarında yer alan bazı kısımlarının boşaltılmasını istedi.

Haritada belirttiği yerlerin "tehlikeli çatışma alanı" olduğunu iddia eden Adraee, buradaki Filistinlilerin bölgeyi terk etmeleri gerektiğini ifade etti.

İsrail, "insani bölgeyi" yüzde 11 daraltmıştı

İsrail ordusu, geçen hafta yine "insani bölge" olduğunu iddia ettiği ve yerinden edilmiş Filistinlileri hapsetmeye çalıştığı El-Mevasi'deki bazı bölgelerin boşaltılmasını istemişti.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, İsrail'in bu "tahliye" kararıyla Gazze Şeridi'ndeki "insani bölge" yüzde 11 daraldı.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürekli olarak oradan oraya göçe zorluyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Filistin Kızılayı, Refah'a başlatılan kara saldırısından sonra bölgeye gelen göç nedeniyle El-Mevasi'de tek çadırlık bir yerin dahi kalmadığını belirtiyor.

Artan sıcaklık ve su sıkıntısı başta olmak üzere zorlu şartlar yüzünden birçok Filistinli, El-Mevasi'ye gitmek yerine evlerinin enkazında hayata tutunmaya çalışıyor.

Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah bölgeleri arasında yer alan Akdeniz kıyısındaki El-Mevasi, altyapının bulunmadığı, yapılaşmanın oldukça az olduğu bir bölge.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın makam odasındaki eşyalar, ödenmeyen borç nedeniyle haczedildi
"Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği" iddiası yalanlandı
İSKİ su tasarrufu için perlatör dağıtımına başladı
Bursa'nın deniz ve göl plajları "yüzmeye elverişli" çıktı
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerine devam etti

Benzer haberler

İsrail, Gazze'de "insani bölge" dediği alanı daraltmayı sürdürüyor

İsrail, Gazze'de "insani bölge" dediği alanı daraltmayı sürdürüyor

İsrail'in 320 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 223'e çıktı

Kanada'da çevrim içi nefret söylemine en çok Orta Doğu kökenliler maruz kalıyor

Avustralya Başbakanı'ndan muhalefetin Filistin tutumuna "savunmasızlara saldırmak güç değil" eleştirisi

Avustralya Başbakanı'ndan muhalefetin Filistin tutumuna "savunmasızlara saldırmak güç değil" eleştirisi
İran: İsrail'e cevabımız karadan da olabilir

İran: İsrail'e cevabımız karadan da olabilir
İsrail-ABD planı, Gazze'yi parçalama ve dünyadan koparmayı öngörüyor

İsrail-ABD planı, Gazze'yi parçalama ve dünyadan koparmayı öngörüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet