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Dünya

İsrail, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadına ait iki gözetleme noktasını vurdu

İsrail savaş uçakları dün ve önceki gün de Gazze Şeridi'nde 3 ayrı noktaya saldırı düzenlemişti.

Ekrem Biçeroğlu  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
İsrail, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadına ait iki gözetleme noktasını vurdu Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Gazze

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadına ait iki gözetleme noktasını vurduğu bildirildi.

İsrail ordusunun X sosyal medya platformundan konuyla ilgili açıklamada yapıldı.

Açıklamada, bombalanan gözetleme noktalarının Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olduğu belirtildi.

Bombalanan gözetleme noktalarının Gazze'nin Karni ve Refah bölgelerinde yer aldığı aktarıldı.

Bombardıman sonucunda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu dün de, Gazze sınırındaki gösterilerin akabinde Hamas'a ait bir gözetleme noktasını bombaladığını duyurmuştu.

İsrail ordusuna ait askeri uçaklarının 24 Eylül'de de, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusunda Hamas'a ait iki noktayı bombaladığı belirtilmişti.

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