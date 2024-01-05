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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'de Filistin Kızılayı yetkilisinin evini hedef alarak 2 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, Filistin Kızılayı Deyr el-Belah Ambulans Merkezi Müdürü'nün ailesinin evini hedef alarak 2 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı.

Muhammed Emin Canik  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
İsrail, Gazze'de Filistin Kızılayı yetkilisinin evini hedef alarak 2 kişiyi öldürdü

Istanbul

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir Kızılay yetkilisinin ailesine ait evi hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Deyr el-Belah Ambulans Merkezi Müdürü Enver el-Huli'nin ailesinin evini hedef alarak çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı ekiplerinin, 2 kişinin cenazesi ile 5 yaralıyı tahliye ettiği aktarılan açıklamada, birçok kişinin ise enkaz altında kaldığı ifade edildi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sağlık merkezlerini ve sağlıkçıları hedef almaya devam ediyor.

Filistin Kızılayı, Han Yunus'taki Kızılay merkezini hedef alan İsrail ordusunun 3 günde 7 Filistinliyi öldürdüğünü, Filistin Kızılayına ait El-Emel Hastanesi çevresini de bombaladığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da İsrail'in bölgedeki sağlık sistemini ortadan kaldırmayı amaçladığını, 7 Ekim'den bu yana saldırılarıyla 326 sağlık personelini öldürdüğünü, 99'unu alıkoyduğunu, 150 sağlık kuruluşunu kasıtlı olarak hedef aldığını ve Gazze Şeridi genelinde 30 Hastane ve 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730'u çocuk, 6 bin 830'u kadın olmak üzere 22 bin 438 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 325 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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