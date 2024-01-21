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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini gece boyunca bombaladı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 107. gününde sürüyor.

Mehmet Nuri Uçar  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini gece boyunca bombaladı

Gazze

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, gece boyu devam eden İsrail saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kent merkezindeki Yermuk Pazarı'nda bir aracı hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı, çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail topçu birlikleri de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Menara Mahallesi'ne saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati Mülteci Kampı'na ise gece boyunca hava saldırısı gerçekleştirildi.

Han Yunus'un batısındaki Emel Mahallesi'nin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınması sonucu bir Filistinli öldü çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş gemileri de Deyr el-Belah ve Han Yunus kıyıları ile Han Yunus'taki Nasr Hastanesi'nin çevresini yoğun şekilde bombaladı.

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