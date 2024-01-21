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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail kabinesi, Gazze'nin payı dışındaki vergi gelirlerinin Filistin yönetimine aktarılmasını onayladı

İsrail kabinesi, abluka altındaki Gazze'nin payı dışındaki vergi gelirlerinin Filistin yönetimine aktarılmasını onayladı.

Mehmet Nuri Uçar, Zein Khalil  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
İsrail kabinesi, Gazze'nin payı dışındaki vergi gelirlerinin Filistin yönetimine aktarılmasını onayladı

Kudüs

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, "Tel Aviv'de bulunan Kirya Askeri Üssü'nde toplanan siyasi güvenlik kabinesi, vergi fonlarının Filistin Yönetimi'ne ve Gazze tahsislerinin Norveç'e aktarılmasına ilişkin bir planı onayladı."

ABD'nin talebi üzerine kabinede oylanan teklif, vergi fonlarının Filistin yönetimine aktarılmasını ve Gazze Şeridi'ne tahsis edilen aylık 275 milyon şekel (73,31 milyon dolar) tutarındaki fonun kesilerek Norveç'teki banka hesaplarına aktarılmasını içeriyor.

Onaylanan karara göre Norveç'in Gazze'ye fon transferi yapmasına izin verilmeyecek, "Anlaşmanın ihlal edilmesi halinde İsrail, Filistin Yönetimi'ne fon transferini durdurma hakkına sahip olacak."

Kabinenin teklife itiraz eden tek üyesi İsrail'in aşırılıkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir oldu.

İsrail, Filistin'in ithal ettiği malların gümrük vergilerini "Filistin yönetimi adına" topluyor ve Filistin'e ortalama aylık 190 milyon dolar ödeme yapıyor. Bu vergiler, Filistin ekonomisi için önemli bir gelir sağlıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlayan saldırılardan bu yana geçen süredeki vergi gelirlerinin tamamını Filistin yönetimine devretmeyi reddetmişti.

Buna karşı Filistin yönetimi ise kasım ayında İsrail'in Gazze'ye tahsis edilen miktarı keserek yaptığı ödemeyi (yaklaşık 162 milyon dolar) kabul etmeyerek İsrail'e iade etmişti.

Kesinti nedeniyle Filistin Yönetimi, memurların maaşlarının ödemesini son iki ay içinde geciktirmiş ve maaşların bir kısmını ödemek için yerel bankalardan borç alınmıştı.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi ise 29 Aralık’ta "ABD yönetiminin son haftalarda İsrail hükümetine, alıkoyduğu Filistin vergi gelirlerini serbest bırakması için baskı yaptığını" yazmıştı.

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