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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Gazze kentinde hükümete ait kurumların ve onlarca binanın olduğu bölgeyi yıktı

İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Gazze'nin Er-Rimal Mahallesi'nde hükümete ve Hamas'a ait kurumların ve onlarca binanın olduğu bir bölgenin neredeyse tamamını bombalayarak yıktı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 22.12.2023 - Güncelleme : 22.12.2023
İsrail Gazze kentinde hükümete ait kurumların ve onlarca binanın olduğu bölgeyi yıktı

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Hamas'a ait kurumların ve onlarca binanın yer aldığı bölgeyi bombaladı.

Saldırılar nedeniyle bölgedeki binaların neredeyse tamamının yıkıldığı, patlama seslerinin yanı sıra bölgeden siyah dumanlar yükseldiği ifade edildi.

Saldırının düzenlendiği "Filistin Camisi Meydanı" adıyla bilinen bölgede, hükümete ve Hamas'a ait kurumlar, onlarca bina ve yüzlerce konut yer alıyordu.

Saldırılar nedeniyle boşaltılan ancak öncesinde yaklaşık 30 bin kişinin ikamet ettiği bölgedeki kurumlar arasında, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar ve Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisleri ile Yüksek Yargı Konseyi binası bulunuyordu.

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