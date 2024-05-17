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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail gazetesi, Savunma Bakanı Gallant'ın saldırılar sonrası "Gazze planını" yazdı

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların sona ermesinin ardından bölgenin yönetimine ilişkin planının, uluslararası gözetim altında Filistin yönetimine bağlı yerel isimlerin silahlandırılmasını içerdiği öne sürüldü.

Mustafa Deveci  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
İsrail gazetesi, Savunma Bakanı Gallant'ın saldırılar sonrası "Gazze planını" yazdı

Ankara

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların sona ermesinin ardından bölgenin yönetimine ilişkin planının, uluslararası gözetim altında Filistin yönetimine bağlı yerel isimlerin silahlandırılmasını içerdiği öne sürüldü.

Hayom gazetesi, Gazze'nin idaresi konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu ile ayrışan Savunma Bakanı Gallant'ın bölgeye ilişkin planını yazdı.

Gallant'ın planında uluslararası gözetim altında Gazze'de Filistin yönetimine bağlı yerel isimlerin silahlandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu silahların "Hamas'ın eline geçmesini" önlemek için İsrail tarafından elektronik olarak izlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Gallant, 15 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin İsrail'in sivil veya askeri yönetimine rıza göstermeyeceğini ve Hamas dışındaki Filistinli kuruluşların uluslararası aktörler eşliğinde yönetilmesinin İsrail'in çıkarına olduğunu savunmuştu.

Gallant'ın açıklamasına sosyal medya üzerinden cevap veren Netanyahu ise saldırılar sonrası Gazze'nin idaresini Filistin yönetimine bırakmayacağını söylemişti.

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