Dolar
27.03
Euro
29.72
Altın
1,915.55
ETH/USDT
1,847.00
BTC/USDT
29,423.00
BIST 100
7,441.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2023 Antalya Saklıkent Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışında konuşuyor.
logo
Dünya

İsrail, Etiyopya’da çatışmaların yaşandığı bölgelerden 200 vatandaşını tahliye etti

İsrail'in, Etiyopya’da ordu ile yerel milisler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelerden 200 vatandaşını tahliye ederek başkent Addis Ababa'ya naklettiği belirtildi.

Gülşen Topçu  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
İsrail, Etiyopya’da çatışmaların yaşandığı bölgelerden 200 vatandaşını tahliye etti

Istanbul

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’nun (KAN) haberinde, İsrail hükümet ofisinin, Yahudi Ajansı işbirliğiyle düzenlediği operasyonda, Etiyopya'nın kuzeyinde çatışma bölgelerindeki İsraillilerin 4 uçakla başkente getirildiği ifade edildi.

Etiyopya'daki Yahudi Ajansı ofisinin, İsrail'in Addis Ababa Büyükelçiliği işbirliğiyle başkente getirilen İsraillileri karşıladığı ve gerekli işlemler yapılıp ülkeye nakledilinceye kadar onlarla ilgileneceği kaydedildi.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzaladı ve bölgedeki tüm örgütleri silahsızlandırmaya başladı. Ancak federal hükümetin talimatlarına uymayan ve "Fano" adını taşıyan milisler, silah bırakmayı reddederek orduyla çatışmaya girdi.

Federal hükümet, Amhara bölgesinde ordu ile yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta olağanüstü hal ilan etmişti.

İsrail'in Etiyopya'daki tahliye operasyonları

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanındı.

Tel Aviv yönetimi, bölgede baş gösteren kuraklık nedeniyle kırılma noktasına gelmiş Etiyopya'daki Yahudileri İsrail’e taşımak için Kasım 1984'te “Hz. Musa Operasyonu” adıyla büyük bir tahliye gerçekleştirdi.

İki hafta süren operasyonda yaklaşık 8 bin Yahudi uçaklarla İsrail’e getirildi. 800 kadarı da ABD tarafından 1985'te “Hz. Yuşa Operasyonu” adı altında İsrail’e nakledildi. “Hz. Süleyman Operasyonu” adıyla 1991'de gerçekleştirilen üçüncü toplu tahliyede ise 34 uçakla 14 bin 500 Etiyopyalı İsrail'e getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta boğazına çengelli iğne kaçan bebek, ambulans helikopterle Şanlıurfa’ya sevk edildi
Manisa'da orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay'da deprem enkazından çıkarılan aile, kendilerini kurtaran ekiple buluştu
Aksaray'da sahipsiz köpeklerin ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı
TÜBA su israfıyla topyekun mücadele uyarısında bulundu

Benzer haberler

İsrail, Etiyopya’da çatışmaların yaşandığı bölgelerden 200 vatandaşını tahliye etti

İsrail, Etiyopya’da çatışmaların yaşandığı bölgelerden 200 vatandaşını tahliye etti

BM, Etiyopya'da kötüye giden güvenlik durumundan endişe duyuyor

Yahudi yerleşimci şiddetinin mağduru Filistinliler, İsrail yargısının adaletine inanmıyor

WSJ: ABD ve Suudi Arabistan, İsrail ile olası normalleşme anlaşmasının ana hatlarını belirledi

WSJ: ABD ve Suudi Arabistan, İsrail ile olası normalleşme anlaşmasının ana hatlarını belirledi
Eski Mossad Başkanı: Netanyahu hükümeti bizi Siyonist rüyanın sonuna yaklaştırıyor

Eski Mossad Başkanı: Netanyahu hükümeti bizi Siyonist rüyanın sonuna yaklaştırıyor
İsrail'de Filistinli genci öldürmekle suçlanan Yahudi yerleşimci ev hapsiyle serbest bırakıldı

İsrail'de Filistinli genci öldürmekle suçlanan Yahudi yerleşimci ev hapsiyle serbest bırakıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet