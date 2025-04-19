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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Doğu Kudüs'te Hristiyanların "Kutsal Cumartesi" törenine katılımını engelledi

Doğu Hristiyanlarının "Kutsal Cumartesi" bayramı, Gazze'de ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarında yaşananlar sebebiyle bu yıl da buruk kutlanırken, törenlere İsrail'in engellemeleri damga vurdu.

Burak Dağ, Aysar Alais  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
İsrail, Doğu Kudüs'te Hristiyanların "Kutsal Cumartesi" törenine katılımını engelledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail polisinin, Doğu Kudüs'teki "Eski Şehir" bölgesinde Kıyamet Kilisesi'ne giden yollara askeri kontrol noktaları kurduğu, "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen pek çok Hristiyanı durdurarak kimlik kontrolü yaptığı ve kiliseye girişlerini engellediği görüldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılar ve işgal altındaki Batı Şeria’ya düzenlediği baskınlar nedeniyle, Doğu Kudüs'teki Paskalya kutlamalarına iki yıldır sınırlı sayıda Hristiyan katılıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan toplam 50 bin Filistinli Hristiyandan yalnızca 6 binine Doğu Kudüs'e giriş için özel izin verdi.

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Hristiyan inancına göre "Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine" inanılan gün dolayısıyla düzenlenen ayine katılmak isteyen çok sayıda Hristiyan, kiliseye çıkan dar sokaklarda İsrail polisinin engeliyle karşılaştı.

AA'ya konuşan işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Rum Ortodoks Kilisesi rahibi Issa Thaljieh, "Savaşa, yıkıma ve acıya rağmen barış mesajı göndermeye devam ediyoruz. Gazze Şeridi'ndeki halkımız öldürülüyor ve Filistinliler olarak kontrol noktalarından, yollardan ve kutsal yerlere erişimimizin engellenmesinden muzdaribiz. Gerçekten Via Dolorosa'yı (Çile Yolu) yaşıyoruz." dedi.

Hristiyanlarca "Paskalya Arifesi" ve "Diriliş Bayramı" olarak da bilinen ve Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı öncesindeki "Kutsal Cumartesi" törenlerle kutlanıyor.

Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Kıyamet Kilisesi, Doğu Kudüs'te bulunuyor. Hristiyanlar Hazreti İsa’nın bu kilisede çarmıha gerildiğine, ardından da göğe yükseldiğine inanıyor.

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