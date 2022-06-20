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Dünya, Koronavirüs

İsrail’de nisandan bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı

Ülkede son 24 saatte 10 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Mücahit Aydemir   | 20.06.2022
İsrail’de nisandan bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı

Kudüs

İsrail’de son ayların en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 202 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ağır hasta sayısı 124, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 908 olarak açıklandı.

Bakanlık verilerine göre, 10 binin üzerine çıkan Kovid-19 vaka sayısı ile 4 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

İsrail hükümeti nisan sonunda, enfekte kişi sayısındaki düşüşün ardından Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırmıştı.​​​​​​​

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