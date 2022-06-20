İsrail’de nisandan bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı
Ülkede son 24 saatte 10 binden fazla yeni vaka tespit edildi.
Kudüs
İsrail’de son ayların en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 202 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Ağır hasta sayısı 124, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 908 olarak açıklandı.
Bakanlık verilerine göre, 10 binin üzerine çıkan Kovid-19 vaka sayısı ile 4 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.
İsrail hükümeti nisan sonunda, enfekte kişi sayısındaki düşüşün ardından Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.