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Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı, çalışanlarının öldürüldüğü saldırı için WCK'dan özür diledi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda çalışanlarının öldürülmesinden dolayı World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşundan özür diledi.

Mustafa Deveci  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
İsrail Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı, çalışanlarının öldürüldüğü saldırı için WCK'dan özür diledi

Ankara

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un WCK'nın Kurucusu Şef Jose Andres'i telefonla aradığı belirtildi.

Görüşmede, Herzog'un WCK çalışanlarının İsrail saldırısında öldürülmesinden duyduğu derin üzüntüyü ve "samimi özürlerini" dile getirdiği aktarıldı.

Öldürülenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Herzog'un, saldırının "kapsamlı şekilde soruşturulması konusundaki kararlılığını" belirttiği ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı Halevi ise "büyük bir hata" olarak nitelediği saldırıyla ilişkin yayımladığı görüntülü mesajla WCK'dan özür diledi.

Halevi, saldırının kasıtlı olmadığını savunarak, "Çok açık olmak istiyorum; hava saldırısı WCK yardım çalışanlarına zarar verme niyetiyle gerçekleştirilmedi. Bu, geceleri çok karmaşık koşullardaki bir savaş sırasında yanlış tanımlamanın ardından gelen bir hataydı. Böyle bir şeyin olmaması gerekirdi." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'dan yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

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