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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Cumhurbaşkanı ile Elon Musk, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin çabaları görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Trump'a yakın isimlerin başında gelen sosyal medya platformu X'in sahibi milyarder Musk ile Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yürütülen çabaları görüştüğünü bildirdi.

Mustafa Deveci  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
İsrail Cumhurbaşkanı ile Elon Musk, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin çabaları görüştü

Ankara

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump'a yakın isimlerin başında gelen sosyal medya platformu X'in sahibi milyarder Elon Musk ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yürütülen çabaları görüştüğünü bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Herzog'un esir yakınlarının talebiyle Musk ile birkaç gün önce telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Herzog ve Musk'ın İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları ele aldığı ifade edildi.

İsrail basını, Mısır'ın Hamas ve İsrail'e Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için yeni bir teklif sunduğunu yazmıştı.

Basında çıkan haberlerde, İsrail’den bir heyetin gelecek hafta Kahire'ye giderek Mısır’ın Hamas ile esir takası mutabakatına ilişkin yeni teklifini görüşeceği aktarılmıştı.

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