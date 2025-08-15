Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da Mobilya Dernekleri Federasyonu Tasarım Fuarı’nın tanıtım etkinliğinde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail bombardımanı sonrası Gazze'deki Nasır Hastanesi kanalizasyon suları altında kaldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırılarının kanalizasyon şebekesinde hasara yol açması sonucu Nasır Hastanesi'ni kanalizasyon suları bastı.

Jomaa Younis, Gülşen Topçu  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
İsrail bombardımanı sonrası Gazze'deki Nasır Hastanesi kanalizasyon suları altında kaldı Fotoğraf: Abdallah F.s. Alattar/AA

Gazze

Hastanenin acil servisinin sular altında kalmasıyla doktor ve hemşireler kanalizasyon sularında güçlükle hareket etti.

Hastalar ile sağlık çalışanlarının hayatını riske atan bu durumla ilgili hastanenin Dahiliye Bölüm Başkanı Halid Ahmed, AA muhabirine açıklama yaptı.

Hasar gören kanalizasyon şebekesine müdahale edilemiyor

Ahmed, hastalarla dolu servisi kanalizasyon sularının bastığını, buradaki hastalardan bazısının oksijen cihazlarına bağlı olduğunu dile getirdi.

Hasar gören kanalizasyon şebekesinin İsrail ordusu tarafından "kırmızı" olarak işaretlenen bölgelerde bulunduğunu, bu nedenle erişilemez ve dolayısıyla onarılamaz olduğunu ifade eden Ahmed, bu durumun, sağlık personeli ve hastalar için "doğrudan bir tehdit" oluşturduğunu vurguladı.

"Hastaları başka yere nakledemeyiz çünkü alternatif yok"

Ahmed, "Hastaları başka yere nakledemeyiz çünkü alternatif yok; ayrıca hastanedeki doluluk nedeniyle onları diğer bölümlere de nakletmemiz söz konusu değil." dedi.

Hastalık ve enfeksiyonların yayılma riskinden ötürü içinde bulundukları durumu "felaket" olarak nitelendiren Ahmed, "Bu tehlikeli koşullarda çalışamayacağımız için acil bir çözüm talep ediyoruz." diyerek uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısı yaptı.

İsrail, Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana kasten hastaneleri ve sağlık sistemini hedef alarak hasta ve yaralıların hayatlarını tehlikeye atıyor.

Nasır Hastanesi, Gazze Şeridi'nin güneyinde yüzbinlerce Filistinliye hizmet veren tek hastane olma özelliği taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
