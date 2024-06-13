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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Batı Şeria'dan 80 bin Filistinli işçinin çalışma izinlerini dondurmaya başladı

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'daki yaklaşık 80 bin Filistinlinin çalışma izinlerini dondurmaya başladığı bildirildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ali Semerci  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
İsrail, Batı Şeria'dan 80 bin Filistinli işçinin çalışma izinlerini dondurmaya başladı Fotoğraf: İssam Rimawi/AA

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Savunma Bakanlığı'na bağlı İsrail Sivil İdaresinin, Batı Şeria'dan yaklaşık 80 bin Filistinli işçinin çalışma iznini dondurmaya başladığı kaydedildi.

Tel Aviv'in Gazze'ye yönelik savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Batı Şeria'daki işçilerin çalışmak için İsrail pazarına erişimini engelliyor.

KAN'ın birkaç gün önce yayınladığı haberde, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki on binlerce Filistinli işçinin çalışma izinlerini yenilediği iddia edilmişti.

Haberde, mayıs ayının sonunda, Sivil İdare Başkanı Hişam İbrahim'in, siyasi düzeyde onların çalışmalarına izin veren bir karar alınana kadar Batı Şeria'daki "savaşın başlamasından önce" çalışma iznine sahip olan Filistinlilerin çalışma izinlerinin otomatik olarak yenilenmesini dondurma konusunda çalışma yapmaya karar verdiği belirtilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı savaştan önce 170 binden fazla Filistinli İsrail'de çalışıyordu ve Filistin ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyordu.

İsrail, ordudan izin almadıkça Filistinli işçilerin kontrol noktalarından geçmesine izin vermiyor.

İsrail Maliye Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, inşaat, tarım ve sanayi sektörlerinde Filistinli işçilerin yokluğunun üretime ayda üç milyar şekel (840 milyon dolar) zarara neden olduğu belirtilmişti.

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