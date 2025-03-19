Dolar
38.03
Euro
41.43
Altın
3,047.29
ETH/USDT
2,040.20
BTC/USDT
85,660.00
BIST 100
9,860.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda 66 evi havaya uçurmayı planlıyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da 58 gündür saldırılarını sürdürdüğü Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 66 evi yıkmayı planladığı belirtildi.

Awad Rjoob, Muhammed Emin Canik, Qais Omar Darwesh Omar, Ekrem Biçeroğlu  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
İsrail, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda 66 evi havaya uçurmayı planlıyor

Ramallah

Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal güçleri gelecek 24 saat içinde Cenin Mülteci Kampı'ndaki 66 evi havaya uçurmayı planladıklarını belirten bir duyuru yayınladı." dedi.

Metahin, İsrail askerlerinin, Cenin Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin eşyalarını almak için evlerine gitmelerine de engel olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun bir harita paylaştığını aktaran Metahin, söz konusu haritada yıkılması planlanan evlerin kırmızı ile işaretlendiğini belirtti.

İsrail'in "sokakları genişletmek ve Filistinlilerin evlerinin bulunduğu alanlara caddeler, acil durum ofisleri ve hizmet tesisleri" kurmayı planladığını aktaran Metahin, "Cenin kampında yaşananlar işgalci İsrail'in burada uzun süre kalma niyetinde olduğunu gösteriyor." dedi.

Metahin, İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana kamptaki 600 evin yaşanmaz hale geldiğini kaydetti.

Filistinli yetkili ayrıca İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki nüfusu 5 binin altına düşürme niyetinde olduğunu vurguladı.

"İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nın altyapısını tamamen yok etti"

Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, AA'ya yaptığı açıklamada, Cenin’deki saldırıların 58. gününe girdiğini ve İsrail ordusunun hala kampa ve kentin çeşitli mahallelerine askeri araçlar, tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar ve buldozerler sevk ettiğini belirtti.

Kampın artık "felaket bölgesi" haline geldiğini ifade eden Cerrar, "İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nın altyapısını tamamen yok etti. Mülteci kampındaki tüm altyapının—yollar, kanalizasyon, su, elektrik ve iletişim ağları— %100 oranında yok edildiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Kampın ve ona bitişik mahallelerin çoğunda yaşayan Filistinlilerin "zorla yerinden edildiğini" belirten Cerrar, İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerini yıkmaya, bazılarını ise ateşe vermeye devam ettiğini söyledi.

Cerrar, “İsrail askerlerinin saldırılarının yalnızca mülteci kampıyla sınırlı kalmadığını" belirterek, İsrail ordusunun zaman zaman Cenin kentinin mahallelerinde de saldırılarını artırdığını ifade etti.

Cenin Belediye Başkanı, İsrail'in Cenin kentindeki altyapının ise %65’ini tahrip ettiğine dikkati çekti.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Ardından saldırılar Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki kamplarda işgalini sürdürürken burada 100'e yakın binayı yerle bir etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 937 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin önündeki hedeflere ulaşması için en büyük güvence gençlerdir
Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı inşallah bereketin yüzyılı yapacağız
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Üniversitesinin diploma iptaline ilişkin gerekçeleri ortaya çıktı

Benzer haberler

İsrail, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda 66 evi havaya uçurmayı planlıyor

İsrail, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda 66 evi havaya uçurmayı planlıyor

İsrail ordusu, Gazze'nin Netzarim bölgesindeki Salahaddin Caddesi'ni kapattı

İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk 9 bin 500 Filistinli bulunuyor

İsrail'in sınır kapılarını kapatması sonucu Gazze'de kıtlığın ilk aşamasına girildiği açıklandı

İsrail'in sınır kapılarını kapatması sonucu Gazze'de kıtlığın ilk aşamasına girildiği açıklandı
İsrail ordusu Kuneytra'da askeri noktalar inşa etmeyi sürdürüyor

İsrail ordusu Kuneytra'da askeri noktalar inşa etmeyi sürdürüyor
Haaretz: Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyen Hamas değil İsrail'dir

Haaretz: Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyen Hamas değil İsrail'dir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet