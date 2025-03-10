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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Batı Şeria'da şubat ayında 90'ı çocuk, 19'u kadın 762 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının da 490'ı kadın, 15 bin 640'a ulaştığı belirtildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy, Mehmet Nuri Uçar  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
İsrail, Batı Şeria'da şubat ayında 90'ı çocuk, 19'u kadın 762 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da şubat ayı boyunca 90'ı çocuk, 19'u kadın 762 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti ve Zamir Esirleri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

Raporda, İsrail'in Batı Şeria'da baskın ve gözaltılara devam ettiği; gözaltıların kuzeydeki Cenin kenti ve mülteci kamplarında yoğunlaştığı kaydedildi.

Şubat ayı boyunca Batı Şeria'da 762 Filistinlinin gözaltına alındığı; bunların 90'ının çocuk, 19'unun kadın olduğu aktarıldı.

Ayrıca İsrail'in açık alanda Filistinlileri tabi tuttuğu sorguların da geçen ay arttığı belirtildi.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyinde 21 Ocak'ta başladığı ve her geçen gün tırmandırdığı saldırılardan bu yana ise Cenin kenti ve kamplarında 300; Tulkerim kenti ve kamplarında ise 200 Filistinlinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının da 15 bin 640'a ulaştığı; bunlardan 490'nın kadın olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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