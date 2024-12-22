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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre, Slovenya, İsrail'in Eurovision 2025'ten çıkarılmasını resmen talep etti

Slovenya'nın, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle İsrail'in 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaması yönünde resmi talepte bulunduğu belirtildi.

Zein Khalil, Ekrem Biçeroğlu  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
İsrail basınına göre, Slovenya, İsrail'in Eurovision 2025'ten çıkarılmasını resmen talep etti

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Slovenya'nın, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail'in yarışmadan hariç tutulması için "Eurovision 2025"'in sorumlu makamı olan Avrupa Yayın Birliğine resmi talepte bulunduğu ifade edildi.

Haberde, Slovenya'nın, talebinin Avrupa Yayın Birliği tarafından kabul edilmemesi halinde yarışmadan çekilmeyi bir protesto adımı olarak değerlendireceği belirtildi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini ancak İsrail'in bunu çok daha büyük bir ölçekte yaptığını söylemişti.

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