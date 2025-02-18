İsrail basınına göre, Netanyahu, Mossad ve Şin-Bet Direktörü'nü ateşkes müzakere heyetinden çıkardı
Heyete Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Stratejik İşler Bakanı Dermer'in öncülük edeceği aktarıldı.
Ankara
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı Hamas ile varılan ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine ilişkin müzakereleri yürütecek heyetten çıkardığı bildirildi.
Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun Gazze'de varılan ateşkesin ikinci aşamasına geçiş ve esir takası müzakerelerini görüşecek heyette değişikliğe gittiği belirtildi.
Daha önce esir takası ve ateşkes görüşmelerini yürüten Mossad Direktörü Barnea ve Şin-Bet Direktörü Bar'ın müzakere heyetinde yer almayacağı ifade edildi.
Ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş için yürütülecek müzakerelere katılacak heyete Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in öncülük edeceği kaydedildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerinin bu hafta başlayacağını bildirmişti.
Yerel basına, Netanyahu'nun arasının bozuk olduğu Şin-Bet Direktörü Bar'ı görevden almayı düşündüğüne yönelik haberler yansımıştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan 3 aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.
Anlaşmanın ilk aşamasının sona ermesine 2 haftadan daha az süre kalmasına rağmen ikinci safhaya geçişe ilişkin dolaylı müzakerelere henüz başlanmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.