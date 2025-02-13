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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre, İsrail Hamas'tan ateşkesin ilk aşamasında daha fazla esir serbest bırakmasını isteyebilir

İsrail basını, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının ilk aşaması doğrultusunda serbest bırakılacak esirlerin listesinin genişletilmesi için Hamas'tan talepte bulacağını iddia etti.

Zein Khalil, Ekrem Biçeroğlu  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
İsrail basınına göre, İsrail Hamas'tan ateşkesin ilk aşamasında daha fazla esir serbest bırakmasını isteyebilir

Kudüs

İsrail basınından Kanal 12'nin haberinde, "İsrail, Hamas'tan arabulucular (Mısır, Katar ve ABD) aracılığıyla anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini genişletmesini isteme olasılığını çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in bu talebinin bazı esirlerin "hasta ve yaralı olduğunun" tespit edilmesi sebebiyle gündeme geldiği öne sürüldü.

Hamas'tan esir takasını askıya alma kararı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.

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