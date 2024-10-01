İsrail basınına göre, İran İsrail'e yakın zamanda füze saldırısı başlatmayı planlıyor
İsrail basını, İran'ın yakın zamanda İsrail'e füze saldırısı başlatmayı planladığını belirtti.
Ankara
İsrail ordu radyosunun ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, "İran'ın bugün İsrail'e füze saldırısı düzenleme niyetinde olduğunu gösteren belirtiler var." ifadesi kullanıldı.
- ABD'li yetkili: İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısına hazırlandığına dair işaretler var
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İsrail devlet televizyonunun haberinde de ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkilinin, "İran'ın yakın zamanda İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretler mevcut." dediği aktarıldı.
Kanal 12'nin haberinde de "Beyaz Saray'dan bir kaynak, ABD'nin, İran'ın yakında İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretleri tespit ettiğini söyledi." ifadesine yer verildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce ABD'deki ortaklarımız bize, İran'ın yakın zamanda İsrail'e füze fırlatma hazırlığı içinde olduğunu gözlemlediklerini bildirdi." ifadelerini kullanmıştı.
Netanyahu "İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamanın ardından konuştu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamanın ardından İsraillilere birlik çağrısı yaptı.
"İran ve uzantılarına karşı" mücadele içerisinde olduklarını söyleyen Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve üst düzey Hizbullah komutanlarını hedef alan suikastlara değindi.
Netanyahu bu suikastların "başarı olduğunu" savunurken, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesini ele geçirmeye çalıştığı ancak bunu önledikleri iddiasında bulundu.
"İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamaya değinmeyen Netanyahu, "Büyük başarıların yanı sıra büyük zorluklar da var. Sizlerden iki şey istiyorum. Birincisi, İç Cephe Komutanlığının direktiflerine sıkı sıkıya uyun, bunlar hayat kurtarır. İkincisi, birlikte durun. Önümüzdeki zorlu günlerde birlikte kararlılıkla duracağız. Birlikte duracağız. Birlikte savaşacağız ve birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.
İsrail kabinesinde "acil" toplantı
İsrail Güvenlik Kabinesinin de "acil toplantı" kararı aldığı bildirildi.
İsrail basınında yer alan haberde, Güvenlik Kabinesi toplantısının yerel saatle 19.30'da yapılacağı belirtildi.
Söz konusu toplantının Batı Kudüs'te bir sığınakta gerçekleştirileceği ifade edildi.
Acil toplantının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.
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