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Dünya

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden, çalışanlar ve ailelerine güvenlik uyarısı

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve ailelerine yönelik güvenlik uyarısı yayımladı.

Mustafa Deveci  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden, çalışanlar ve ailelerine güvenlik uyarısı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Ankara

Büyükelçilikten yapılan yazılı uyarıda, çalışanlar ve ailelerinden mevcut güvenlik durumu nedeniyle bir sonraki açıklamaya kadar evlerinde veya yakındaki güvenli bir yerde kalmaları istendi.

Güvenlik uyarısının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu iddialarının ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın nisan ayında İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırı öncesi de benzer uyarıda bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadelerini kullanmıştı.

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