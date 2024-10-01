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Dünya

İran: Direniş cephesi savaşın içinde, tek bir eylemin anlamı yok

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, "Direniş cephesinin savaşın içinde olduğunu ve tek bir eylemin hiçbir anlamının olmadığını" söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
İran: Direniş cephesi savaşın içinde, tek bir eylemin anlamı yok

İstanbul

Mehr haber Ajansı'na göre Ahmediyan, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'ın İsrail'e cevabına dair soru üzerine Ahmediyan, "Direniş cephesi savaşın içinde, buna dikkat etmeliyiz. Bu konuda tek bir eylemin anlamı yok. Olayı direniş cephesi başlattı. Düşmana tepki olsun diye başlamadı. Düşman o gündem bugüne tepki gösteriyor, etki değil." şeklinde cevap verdi.

İsrail'in "terör saldırılarıyla psikolojik başarı peşinde" olduğunu ifade eden Ahmediyan, "Dün gece başlattıkları sözde sınırlı kara operasyonunda anında geri çekildiler." dedi.

Ülkesinin Hizbullah'la işbirliğinin ortak inanç ve hedef temelinde şekillendiğini dile getiren Ahmediyan, Hizbullah'a öncesinde olduğu gibi destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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