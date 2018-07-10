İran muhalefeti tutuklanan diplomatın yargılanmasını istiyor

İran Ulusal Direnişi Konseyi, Paris'teki etkinliklerine saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Almanya'da tutuklanan diplomatın yargılanmasını engellemeye çalışan İran'ı protesto etti.

PARİS

İran muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyi, Paris'te düzenledikleri etkinliğe saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Almanya'da tutuklanan İranlı diplomatın yargılanmasını engellemeye çalışan İran'ı protesto etmek için gösteri düzenledi.

İran Direnişi Ulusal Konseyi'nin çağrısıyla Paris'in Invalides meydanında toplanan göstericiler, Almanya'da tutuklanan İranlı diplomatın yargılanmasını engellemeye çalışan İran'a tepki gösterdi.

İran Ulusal Direniş Konseyi yöneticisi Afchine Alavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Haziran'da Paris'te düzenledikleri etkinliğe saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen İran asıllı 2 Belçika vatandaşı ve İranlı diplomatın tutuklandığını hatırlattı.

Fransız polisine göre, İranlı diplomatın, saldırının gerçekleşmesi için bomba ve silahları diğer iki kişiye sağladığını aktaran Alavi, İran'ın Viyana Büyükelçiliğinde görev yapan ve Almanya'da tutuklanan diplomatın yargılanması için Belçika makamlarına teslim edilmesini istediklerini kaydetti.

Alavi, "İran'dan elde ettiğim bilgilere göre İran rejimi, İranlı diplomatın yargılanmaması için Belçika makamlarına iadesini engellemeye çalışıyor. Bu kabul edilemez. Bu diplomatın mutlaka yargılanması gerekiyor." diye konuştu.

İran'ın diplomatının Avusturya'ya dönmesini de istediğini belirten Alavi, bu yüzden Avrupalı ülkelerden diplomatın yargılanması için gerekli adımları atmalarını talep ettiklerini bildirdi.

Tahran'dan tepki

Tahran yönetimi, olayın ardından Fransa, Belçika ve Avusturya'nın diplomatik temsilcilerini 5 gün önce Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran'da "terör örgütü" kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'ne (HMÖ) bağlı İran Ulusal Direniş Konseyi'nin etkinliğine izin verilmesine ilişkin itirazlarının Fransa'nın Tahran Büyükelçisi François Senemaud'a güçlü bir şekilde iletildiğini söylemişti.

Kasımi, İranlı diplomatın Almanya'da tutuklanmasına da ülkesinin itirazlarının Almanya'nın Tahran'daki maslahatgüzarına aktarıldığını belirtmişti.

Sözcü, Almanya'ya, söz konusu diplomatın Cenevre Konvansiyonu kapsamında diplomatik dokunulmazlığı bulunduğunu ve kayıtsız şartsız serbest bırakılması gerektiğini söylediklerini belirtmişti.

İran Ulusal Direniş Konseyi etkinliği

Paris'te 30 Haziran Cumartesi günü İran Ulusal Direniş Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen 1'i diplomat 3 İranlı tutuklanmıştı. Diplomatın Avusturya'nın Viyana Büyükelçiliğinde görev yapan bir İranlı olduğu ortaya çıkmıştı.

İranlı yetkililer ve ülke medyası olayın, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Avrupa ziyareti sırasında İran ile Avrupa arasındaki ilişkileri sabote etmek için örgüt tarafından planlandığını öne sürüyor.

Paris'teki etkinliğe, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen eski New York Belediye Başkanı Rudy Giulliani ve Arap ülkelerinden bazı üst düzey isimler de katılmıştı.

Muhabir: Yusuf Özcan