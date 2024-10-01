İsrail saldırıları altındaki Beyrut'tan günlük sınırlı sayıda tarifeli uçuş yapılıyor
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yer alan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan günlük sınırlı sayıda tarifeli uçuş yapılıyor.
Beyrut
Lübnan'da sivil yolcu ve kargo uçaklarına hizmet veren tek havalimanı konumunda olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan günlük kalkan uçak sayısı, havayolu şirketlerinin saldırılar sebebiyle uçuşlarını iptal etmesinden dolayı sınırlı sayıda kalıyor.
Havalimanı, İsrail ordusunun yaklaşık 10 gündür şiddetli hava saldırılarıyla hedef aldığı Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesi ile Akdeniz arasında yer alıyor.
İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten itibaren başlayan kontrollü çatışmalar, birçok defa Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndaki uçuşların askıya alınmasına sebep oldu.
Ancak İsrail'in başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine yönelik ağır bombardıman başlattığı 23 Eylül'den beri, Lübnan'ın bayrak taşıyıcısı Middle East Airlines (MEA) dışındaki tüm hava yolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya aldı.
İsrail'in devam eden saldırıları altında olan ve üzerinde sürekli keşif uçuşlarının yapıldığı Beyrut'taki havalimanı, günlük sınırlı sayıda kalkan tarifeli uçağın yanı sıra Lübnan'a insani yardım taşıyan bazı kargo uçaklarına hizmet veriyor.
- İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.