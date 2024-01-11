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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre, Blinken "Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmanın imkansız olduğunu" söyledi

İsrail basını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrailli yetkililere "Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmanın imkansız olduğunu" söylediğini aktardı.

Zein Khalil, Hacer Başer  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
İsrail basınına göre, Blinken "Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmanın imkansız olduğunu" söyledi

Kudüs

İsrail Kanal 13 Televizyonunun haberinde, ABD Dışişleri Bakanı'nın, İsrail Savaş Kabinesi ile yaptığı toplantıda, "Gazze'deki savaşın ertesi günü (sonu)" vizyonu olarak ABD'nin iki devletli çözümü uygulama talebini ilettiği aktarıldı.

Blinken'in bakanlara, "Sizin istekleriniz olduğu gibi Filistinlilerin de istekleri var. Bunu kabul etmelisiniz." dediği ifade edilen haberde, buna karşılık olarak da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, Batı Şeria'daki Filistinlilerin yüzde 85'inin Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıyı desteklediğini söylediği belirtildi.

Habere göre, İsrailli üst düzey yetkililer, Blinken'in, "İki devletli çözüm bir vizyon olarak sunulmazsa İsrail, siyasi olarak ilerlemeyecek. (Normalleşme meselesinde) Suudi Arabistan'la bile." şeklinde mesaj verdiğini aktardı.

Blinken'in İsrail Savaş Kabinesi'ndeki bakanlara ayrıca "Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmak imkansız." dediği ifade edildi.

Habere ilişkin İsrail ya da ABD'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Orta Doğu turu kapsamında Türkiye, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria ve Bahreyn'e giden Blinken'in, Mısır'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

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