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Dünya

İsrail basını: Tel Aviv yönetimi, geçen aylarda İran'a iki saldırı düzenledi

İsrail'in, geçen haziran ve eylül aylarında İran'a iki saldırı düzenlediği ve öncesinde Washington yönetimini bilgilendirdiği iddia edildi.

Gülşen Topçu   | 11.12.2021
İsrail basını: Tel Aviv yönetimi, geçen aylarda İran'a iki saldırı düzenledi

Kudüs


İsrail merkezli Haaretz gazetesinin ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail,'in geçen haziran ayında uranyumu zenginleştiren bir santrifüj tesisi ile eylül ayında İran Devrim Muhafızlarına bağlı bir füze üssüne saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Tel Aviv yönetiminin söz konusu saldırılar öncesinde ABD'yi son gelişmelerden haberdar ettiği kaydedilen haberde, saldırıların İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Haberde ayrıca, ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, İran nükleer dosyası konusunda eski Başbakan Binyamin Netanyahu'dan daha şeffaf olduğu belirtildi. 

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