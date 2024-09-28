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Dünya

İsrail basını, Nasrallah'ın öldüğü ihtimallerinin arttığı üzerinde duruyor

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda hedef aldığını bildirdiği Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın akıbeti yerel basında tartışılıyor.

Said Amori, Gülşen Topçu, Enes Canlı  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
İsrail basını, Nasrallah'ın öldüğü ihtimallerinin arttığı üzerinde duruyor

Kudüs

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Nasrallah'ın saldırıya uğrayan sığınakta olduğunu ve oradan sağ çıkmasının zor olduğunu düşündüğü, saldırıda yaralanmış olabileceğinin tahmin edildiği öne sürüldü.

İsrail ordu radyosuna konuşan bir kaynak ise "saldırının düzenlendiği noktada bulunan birisinin sağ çıkmasının zor olduğunu" iddia etti.

Walla internet sitesine konuşan kaynak da "Nasrallah'ın burada bulunduğuna ilişkin işaretlerin arttığını ve buradan kurtulmasının zor olduğunu" savundu.

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, saldırının hedefinin Nasrallah olduğu ve ordunun, Hizbullah Genel Sekreterinin orada olup olmadığını araştırdığı ifade edilmişti.

İsrail savaş uçakları bugün, Dahiye bölgesini bombardıman çemberine alarak, Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binayı bombalamıştı.

Saldırılar sonucu Dahiye bölgesinde en az 6 bina yerle bir olurken ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi de yaralanmıştı.

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