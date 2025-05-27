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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basını: Kabine, gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kurulmasını onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa edilmesine onay verdiği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
İsrail basını: Kabine, gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kurulmasını onayladı

Ankara

Yerel basında çıkan haberde, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurulmasını teklif ettiği belirtildi.

Kabinenin söz konusu öneriyi geçen hafta yapılan gizli oylamada Batı Şeria'da 22 yeni yada dışı yerleşim biriminin inşa edilmesini kabul ettiği ifade edildi.

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İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarında faaliyet gösteren "Yesha Council" isimli kuruluşun Başkanı Israel Ganz, yerel basına yaptığı açıklamada, kabinenin bu adımının Batı Şeria'nın işgal edildiği 1967'den bu yana alınan "en önemli karar olduğunu" ileri sürdü.

Tel Aviv makamlarından gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurulmasına karar verildiği haberine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 250'ye yakın yasa dışı yerleşim birimi bulunuyor.

Filistin şehirlerini hatta köylerini bile birbirinden ayrılan bu yasa dışı yerleşim birimleri, bölgedeki işgali daha da derinleştiriyor.

Bu yasa dışı yerleşim birimlerindeki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da sık sık Filistinlilerin köylerine saldırıyor, evleri, araçların yanı sıra tarım arazilerini ateşe veriyor, zeytin ağaçlarını kesiyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle Batı Şeria'da işgalin boyunduruğu altındaki Filistinlilerin hayatı daha da güç hale geliyor.

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