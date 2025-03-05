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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Başbakanlığı, 7 Ekim raporunu açıklayan iç istihbarat teşkilatını hükümeti yanıltmakla suçladı

İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz saldırısına ilişkin raporunu açıklayan İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) değerlendirmesinde "Şabak teşkilatı ve liderinin devasa başarısızlık ve ihmaline yanıt vermediğini" savundu.

Enes Canlı  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
İsrail Başbakanlığı, 7 Ekim raporunu açıklayan iç istihbarat teşkilatını hükümeti yanıltmakla suçladı

Kudüs

İsrail'de Hamas'ın ülke tarihindeki en büyük ve sürpriz saldırılarından biri 7 Ekim'de Gazze'den başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının sorumluluğuna ilişkin güvenlik teşkilatından gelen değerlendirme raporlarına ilişkin tartışma devam ediyor.

Ordunun ardından İsrail iç istihbarat teşkilatı Şabak'ın 7 Ekim'de siyasi iradeyi de eleştiren raporuna İsrail Başbakanlığından yanıt geldi.

İsrail Başbakanlığı, teşkilatın son ana kadar hükümeti yanlış bilgilendirdiğini belirterek, Şabak'ın raporunun "teşkilat ve liderinin devasa başarısızlık ve ihmaline yanıt vermediğini" savundu.

Şabak'ı "istihbarat fotoğrafını doğru okuyamamakla" suçlayan İsrail Başbakanlığı, 7 Ekim'den günler öncesinde, 1 Ekim'de, istihbaratın "Hamas'ın sükunet istediği, bir saldırı başlatmayacağı, bunun yanı sıra Hamas'a jestler yaparak barışın sağlanabileceği yönünde tavsiye aldıklarını" paylaştı.

Başbakanlık, Şabak'ın, Gazze ve Lübnan'da şahin politikalardan ve suikastlerden uzak durmanın yanı sıra Gazze'ye ekonomik iyileştirmeler yapılması yönünde görüşleri savunduğunu belirtti.

İsrail güvenlik teşkilatında 2018'de hazırlanan "Eriha'nın Duvarları" isimli bir raporda, Hamas'ın 7 Ekim saldırısının farkına vardığı ancak görmezden geldiğine ilişkin ihlal için Şabak'a yüklenen İsrail Başbakanlığı, "Şin-Bet Direktörü (Ronen Bar), saldırının yaşandığı gece Başbakan'ı uyandırmayı uygun görmedi. En basit ve kesin karar." ifadesine yer verdi.

İsrail hükümeti ve başta 7 Ekim'de koltuktaki Başbakan Netanyahu, 7 Ekim'e ilişkin sorumluluğu üstlenmekten kaçınmakla eleştirilirken o gün yaşananlara ilişkin devlet komisyonu kurulmasına "savaşın bitmediği" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şabak, 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırısına ilişkin soruşturma ile kurumun "başarısız olduğunu" kabul ederek hükümetin Gazze politikasının 7 Ekim'deki "başarısızlıkta" rolü olduğunu savunmuştu.

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