Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,799.62
ETH/USDT
1,268.20
BTC/USDT
17,126.00
BIST 100
5,005.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Başbakanı: Yeni hükümet ülke tarihindeki en aşırı ve çılgın hükümet olacak

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulacak hükümetin, "ülke tarihindeki en aşırı ve çılgın hükümet" olacağını söyledi.

Mehmet Nuri Uçar   | 09.12.2022
İsrail Başbakanı: Yeni hükümet ülke tarihindeki en aşırı ve çılgın hükümet olacak

Kudüs

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Lapid, Netanyahu'nun kuracağı hükümete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yeni oluşacak hükümet, ülke tarihindeki en aşırı ve çılgın hükümet olacak." diye yazan Lapid, "Netanyahu zayıf. Ortakları ondan daha genç, daha ısrarcı ve aşırıcıdır. Kayıtsız şartsız kendisine şantaj yaptılar." ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak hükümetin politikalarını protesto etmek için destekçileri tarafından İsrail'in çeşitli yerlerinde düzenlenen gösterilerin resimlerini yayınlayan Lapid, "Ama teslim olmuyoruz, demokrasimiz için, askerlerimiz için, çocuklarımızın geleceği için (...) savaşıyoruz." paylaşımında bulundu.

İsrail seçimleri aşırı sağcı bir hükümete işaret ediyor

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler, 120 sandalyeli Meclis'e 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Netanyahu'ya hükümeti kurması için verdiği yasal süre 11 Aralık Pazar günü sona eriyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Herzog bugün, ülkenin yeni başbakanı olması beklenen Netanyahu'ya hükümeti kurması için 10 gün ek süre daha verdi.

Netanyahu'nun öncülüğündeki sağ blok, dini partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye, ABD'ye Türk boğazlarındaki emniyetin önemini anımsattı
Hakkari'de sürü halinde dağ keçisi görüntülendi
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'ı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Marmara Üniversitesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Benzer haberler

İsrail Başbakanı: Yeni hükümet ülke tarihindeki en aşırı ve çılgın hükümet olacak

İsrail Başbakanı: Yeni hükümet ülke tarihindeki en aşırı ve çılgın hükümet olacak

İsrail Cumhurbaşkanı, Netanyahu'ya hükümeti kurması için 10 gün ek süre tanıdı

Netanyahu, hükümeti kurması için verilen sürenin uzatılmasını istedi

Bulgaristan’da Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini GERB partisine verdi

Bulgaristan’da Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini GERB partisine verdi
Filistin'den Netanyahu ve Ben-Gvir'e 'Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmemesi' uyarısı

Filistin'den Netanyahu ve Ben-Gvir'e 'Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmemesi' uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet