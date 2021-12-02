Dolar
13.61
Euro
15.45
Altın
1,770.29
ETH/USDT
4,529.70
BTC/USDT
56,283.00
BIST 100
1,880.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Başbakanı Bennett'tan ABD'ye 'İran'la nükleer müzakereleri derhal durdurun' çağrısı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın "nükleer şantaj" taktiği uyguladığını savunarak Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen müzakerelerin derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Enes Canlı   | 02.12.2021
İsrail Başbakanı Bennett'tan ABD'ye 'İran'la nükleer müzakereleri derhal durdurun' çağrısı

Kudüs

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bennett, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Tahran yönetiminin nükleer programı ve Viyana'daki müzakerelerin ele alındığı görüşmede Bennett, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) yayımladığı bir raporda İran'ın Fordo'daki nükleer tesisinde yüzde 20 saflığında uranyum zenginleştirdiğine işaret ettiğini belirtti.

İsrail Başbakanı, "İran, nükleer şantajı bir müzakere taktiği olarak kullanıyor. Büyük güçler buna, müzakereleri derhal durdurarak ve somut adımlar atarak karşılık vermeli." ifadelerini kullandı.

Bennett ve Blinken'ın ayrıca yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) son dönemde etkili olan Omicron varyantı, İsrail'in savunma sistemi Demir Kubbe ve İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki havalimanı yakınlarında inşa etmeyi planladığı yasa dışı yerleşim birimiyle ilgili konuları görüştükleri bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Singapur'da ilk kez Omicron varyantı vakaları görüldü
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 782 bini aştı
Avrupa'da birkaç ayda Kovid-19 vakalarının çoğu Omicron kaynaklı olabilir
Hindistan’da ilk kez Kovid-19’un Omicron varyantına rastlandı
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Valneva'nın Kovid-19 aşısını ön değerlendirmeye aldı

Benzer haberler

İsrail Başbakanı Bennett'tan ABD'ye 'İran'la nükleer müzakereleri derhal durdurun' çağrısı

İsrail Başbakanı Bennett'tan ABD'ye 'İran'la nükleer müzakereleri derhal durdurun' çağrısı

İsrail ordusu Gazze'de 200'den fazla sivilin öldürülmesine ilişkin soruşturmaların üstünü örttü

Yahudi yerleşimcilerin hedefindeki Filistinli öğrenciler okullarına korkuyla gidiyor

The Economist: Tel Aviv dünyanın en pahalı şehri

The Economist: Tel Aviv dünyanın en pahalı şehri
ABD'nin BM Büyükelçisi: İsrail'in yerleşim planları iki devletli çözümü baltalayan kritik noktaya ulaştı

ABD'nin BM Büyükelçisi: İsrail'in yerleşim planları iki devletli çözümü baltalayan kritik noktaya ulaştı
BM'den 'Filistin'deki ekonomik kriz şiddeti yeniden tırmandırabilir' uyarısı

BM'den 'Filistin'deki ekonomik kriz şiddeti yeniden tırmandırabilir' uyarısı