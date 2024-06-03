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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, ateşkes için müzakere heyeti göndermeden önce arabulucuların cevabını bekleyecek

İsrail'in, Gazze'de ateşkes için müzakere heyeti göndermeden önce arabulucuların cevabını beklemeye karar verdiği belirtildi.

Gülşen Topçu, Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
İsrail, ateşkes için müzakere heyeti göndermeden önce arabulucuların cevabını bekleyecek

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN, Savaş Kabinesinin dün, arabulucularla temasları sürdürmek için müzakere heyetini (Kahire ya da Doha'ya) gönderme konusunu ele aldığını kaydetti.

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, kabinenin, önce arabuluculardan olumlu bir yanıt gelmesini beklemeye ve sonrasında heyet göndermeye karar verdiği aktarıldı.

Hamas-İsrail müzakereleri

Mossad Direktörü David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin yeniden canlandırılması için 24 Mayıs'ta Paris'te görüşmüştü.

İsrail devlet televizyonu KAN'da 28 Mayıs'ta yayınlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin, Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik teklifini Mısır ve Katarlı arabuluculara ilettiği bildirilmişti.

Hamas, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Filistinli grupların, Filistin halkına karşı soykırım devam ederken İsrail'le müzakereyi kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Biden'ın ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, söz konusu önerisinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Başbakan Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler"gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu.

Netanyahu bugün Meclis'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

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