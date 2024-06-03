İsrail, ateşkes için müzakere heyeti göndermeden önce arabulucuların cevabını bekleyecek
İsrail'in, Gazze'de ateşkes için müzakere heyeti göndermeden önce arabulucuların cevabını beklemeye karar verdiği belirtildi.
Kudüs
İsrail devlet televizyonu KAN, Savaş Kabinesinin dün, arabulucularla temasları sürdürmek için müzakere heyetini (Kahire ya da Doha'ya) gönderme konusunu ele aldığını kaydetti.
- Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisinin Hamas'ın 4 ay önceki teklifine benzemesi tartışma yarattı
- İsrail basınına göre Tel Aviv, Biden'ın ateşkes önerisinin ana hatlarının çoğunu kabul etti
- Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız
İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, kabinenin, önce arabuluculardan olumlu bir yanıt gelmesini beklemeye ve sonrasında heyet göndermeye karar verdiği aktarıldı.
Hamas-İsrail müzakereleri
Mossad Direktörü David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin yeniden canlandırılması için 24 Mayıs'ta Paris'te görüşmüştü.
İsrail devlet televizyonu KAN'da 28 Mayıs'ta yayınlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin, Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik teklifini Mısır ve Katarlı arabuluculara ilettiği bildirilmişti.
Hamas, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Filistinli grupların, Filistin halkına karşı soykırım devam ederken İsrail'le müzakereyi kabul etmeyeceğini duyurmuştu.
Biden'ın ateşkes önerisi
ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.
Biden, söz konusu önerisinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Başbakan Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler"gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu.
Netanyahu bugün Meclis'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.
Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.