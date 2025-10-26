İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınında 4 Filistinli yaralandı
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki El-Bire kentine baskınında biri ağır olmak üzere 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Ramallah
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, El-Bire'ye bağlı El-Emari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi ve Filistinlilere ateş açtı.
Karnından yaralanan bir kişi ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.