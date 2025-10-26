Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
4,073.30
BTC/USDT
113,648.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınında 4 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki El-Bire kentine baskınında biri ağır olmak üzere 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gülşen Topçu, Awad Rjoob  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınında 4 Filistinli yaralandı

Ramallah

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, El-Bire'ye bağlı El-Emari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi ve Filistinlilere ateş açtı.

Karnından yaralanan bir kişi ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı, doğru yönde atılmış önemli bir adım
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Milli Türk Talebi Birliği maziden atiye kurulmuş bir köprüdür
Ardahan'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörsüz bir Türkiye hedefinin en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyoruz
Bakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile bir araya geldi

Benzer haberler

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınında 4 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınında 4 Filistinli yaralandı

Filistinli esirler dövülme, aç bırakılma ve tıbbi ihmale maruz kalıyor

İsrail barbarlığı karşısında Gazzeli kadınlar direniş ve umudun sembolü oldu

İsrail basınına göre, İsrail ordusu atıklarını Gazze Şeridi'ne boşaltıyor

İsrail basınına göre, İsrail ordusu atıklarını Gazze Şeridi'ne boşaltıyor
Gazze Mahkemesine katılan ABD'li akademisyen Finkelstein: Ben de Yahudi'yim ancak siyasi duruşum nedeniyle dışlandım

Gazze Mahkemesine katılan ABD'li akademisyen Finkelstein: Ben de Yahudi'yim ancak siyasi duruşum nedeniyle dışlandım
Gazze’de iki yıl aradan sonra ders zili çaldı

Gazze’de iki yıl aradan sonra ders zili çaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet