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Gazze’den tahliye edilen yaralıları taşıyan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik kötü muamelesi sosyal medyada gündem oldu

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrinde alıkoyduğu Filistinlilere, kötü muamelede bulunurken ve alay ederken görüntülendi.

Çağrı Koşak  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik kötü muamelesi sosyal medyada gündem oldu

İstanbul

İsrail askerinin sosyal medyada paylaştığı videoda, nargile içen ve cips yiyen İsrailli askerler, Cenin'de alıkoyduğu gözleri bağlı ve derdest edilmiş Filistinlilerle alay etti.

Videoda birbirleriyle konuşan İsrail askerlerinden birisi, "Cenin'i hiç böyle hayal etmemiştim." derken, diğeri "Şimdi bizim için ne istersin?" diye sordu.

Arkadaşının sorusuna bir asker "banyo" diye cevap verirken, diğer bir asker "Gazze'nin kumsallarında dinlenmek" istediğini belirtti.

Son olarak videoda yer alan bir İsrail askeri ise arkadaşının sorusuna cips yiyerek, "Gazze sahilinde seks yapmak." diye cevap verdi.

İsrail ordusu Batı Şeria'da da işgalini derinleştiriyor

İsrail ordusu, 12 Aralık'ta Cenin kentine düzenlediği baskın ve buradaki kampa uyguladığı kuşatma 3 gün sürmüştü. İsrail güçleri, bu sürede 12 Filistinliyi öldürmüş ve ağır bir yıkım bırakarak geri çekilmişti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da özellikle Cenin ve Nur Şems mülteci kamplarında altyapıyı tahrip etmeye devam ediyor. Burada sık sık baskın düzenleyerek sokakları kazıyor, su, telefon, kanalizasyon ve elektrik ağlarına zarar veriyor.

Baskın gerçekleştirdiği bölgede meydanları ve anıtları da hiçbir sebep göstermeden yıkan İsrail ordusu, ayrıca dükkanları, evleri ve araçları da kullanılamaz hale getiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

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