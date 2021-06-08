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Dünya

İsrail askerlerinden Batı Şeria’da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde, Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

Esat Fırat   | 08.06.2021
İsrail askerlerinden Batı Şeria’da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale Fotoğraf: İssam Rimawi/AA

Kudüs

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinli grupların çağrısı üzerine yüzlerce kişi, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için Nablus’a bağlı Beyta beldesinin girişinde toplandı.

İsrail askerleri, gösteriye göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ederken, Filistinliler taşlarla karşılık verdi ve yollarda lastik yaktı.

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin saldırısında onlarca Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. 

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor. 

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

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