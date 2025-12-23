Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail askerleri ile yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 6 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları sonucu 6 Filistinli yaralandı.

Gülşen Topçu  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
İsrail askerleri ile yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 6 Filistinli yaralandı Fotoğraf: Arşiv

İstanbul

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Nablus'un güneyindeki Avarta kontrol noktası yakınlarından geçen bir araca ateş açtı.

Saldırıda araç içindeki 3 kişiden biri elinden vurularak, diğer 2'si ise aracın devrilmesi sonucu yaralandı.

El Halil'in güneyindeki El-Semu kasabası ise Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan naklettiği bilgiye göre, Mesafir Yatta topraklarında kurulu olan Susya yerleşiminden gelen İsrailliler, Semu kasabasında bir Filistinlinin evine taşlarla saldırdı.

Saldırıda evin camları kırıldı, eşyaları zarar gördü. İsraillilerin evdekileri darbetmesi sonucu yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

