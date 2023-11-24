Dolar
28.87
Euro
31.52
Altın
1,993.60
ETH/USDT
2,070.90
BTC/USDT
37,407.00
BIST 100
7,898.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerleri, Gazze'deki Endonezya Hastanesine yoğun ateş altında baskın düzenledi

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Endonezya Hastanesine yoğun ateş altında baskın düzenledi.

Mehmet Nuri Uçar  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
İsrail askerleri, Gazze'deki Endonezya Hastanesine yoğun ateş altında baskın düzenledi

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Endonezya Hastanesine yoğun bombardımanın ardından baskın yaptı.

Hastaneyi kuşatan İsrail askerleri yaralı bir kadını öldürdü, en az 3 kişiyi yaraladı.

Askerler, hastane baskınında en az 3 Filistinliyi de gözaltına aldı.

Tıbbi kaynaklar, İsrail askerlerinin Endonezya Hastanesine yönelik saldırı ve baskınının Şifa Hastanesindekinden daha korkunç ve şiddetli olduğunu ve bunun açıkça bir savaş suçu olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin İsrail ordusunun "şiddetli bombardımanına" maruz kaldığını, 200 yaralının ve sağlık personelinin hayatından endişe duyulduğunu bildirmişti.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde Hadir ailesine ait evi bombaladı, sivil savunma ekipleri enkaz altından 10 Filistinliyi çıkardı.

İsrail savaş uçakları gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef almaya devam ederek onlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Gazze'den Mısır'a geçen 100 Türk vatandaşının bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor
TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin Ankara'daki galasına katıldı
Ankara'da yaklaşık 25 milyon liralık sahte tıbbi malzeme ele geçirildi

Benzer haberler

Mısır'dan Gazze Şeridi'ne yakıt girişinin başladığı bildirildi

Mısır'dan Gazze Şeridi'ne yakıt girişinin başladığı bildirildi

İsrail’in Gazze’ye saldırılarını 4 günlüğüne durdurması beklenen insani ara başladı

İsrail askerleri, Gazze'deki Endonezya Hastanesine yoğun ateş altında baskın düzenledi

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldıklarını belirtti

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldıklarını belirtti
Mısır'ın Londra Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulmasını istedi

Mısır'ın Londra Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulmasını istedi
BBC muhabirleri, Al Jazeera'ya gönderdikleri mektupta kurumlarının yayın politikasını eleştirdi

BBC muhabirleri, Al Jazeera'ya gönderdikleri mektupta kurumlarının yayın politikasını eleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet