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Dünya

İsrail askerleri Filistinlilerin Batı Şeria'daki gösterilerine müdahale etti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Esat Fırat   | 05.03.2021
İsrail askerleri Filistinlilerin Batı Şeria'daki gösterilerine müdahale etti Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Kudüs

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Beyt Decan köyünde toplanan bir grup Filistinli, bölgede yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti. ( Nedal Eshtayah - Anadolu Ajansı )

Filistinliler Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan onlarca Filistinli etkilendi.

Öte yandan İsrail askerleri Nablus’un batısındaki Beyt Decin beldesi ile Selfit kentinde de gösterilere müdahale etti.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

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