Dolar
39.88
Euro
46.73
Altın
3,270.40
ETH/USDT
2,406.20
BTC/USDT
106,678.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ablukası altındaki Gazze'de 3 aylık bebek Curi de açlıktan öldü

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde, 3 aylık kız bebek Curi el-Mısri yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Jomaa Younis, Gülşen Topçu  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
İsrail ablukası altındaki Gazze'de 3 aylık bebek Curi de açlıktan öldü Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen minik Curi, İsrail'in Gazze'de uyguladığı sıkı ablukanın son kurbanı oldu ve dün hayatlarını kaybeden 5 aylık Nidal ile 10 günlük Kinda gibi açlıktan ölenlerin kervanına katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mama gelmeden öldü

Curi'nin bir deri bir kemik kalmış naaşını elinde tutan baba Muhsin el-Mısri, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de haftalardır mama bulamadıklarını dile getirdi.

Hastaneler ile sağlık merkezlerine gidip laktozsuz bebek maması sorduğunu ancak bulamadığını anlatan baba Muhsin, kızının daha önce çekilmiş fotoğrafını göstererek, "Kızımın sağlığı çok iyiydi. Tek aradığımız şey mama idi. Nasır Hastanesine gittim, Sınır Tanımayan Doktorlar'a gittim. Kızımın laktozsuz mamaya ihtiyacı olduğunu söyledim. Şuan elimizde yok, birkaç güne getirmeye çalışacağız dediler. Ama kızım birkaç gün daha dayanamadı. Sonuç bu. Bir haftadan kısa sürede bu hale geldi." diye konuştu.

"Çocukların açlıktan ölmesi en çirkin savaş suçu"

Uluslararası topluma seslenen acılı baba, "Kızım açlıktan ve hiçbir suçu yokken öldü. Uluslararası toplumdan bu çocuklara bir çıkış yolu bulmasını istiyorum." dedi.

İsrail saldırılarının ne çocuklara, ne de yaşlılara acıdığını kaydeden Muhsin, "Bu savaşın gayesi nedir anlamış değiliz. Bu çocuklar hiçbir suçları yokken öldürülüyor. Bu en çirkin savaş suçu." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Rantisi Hastanesi ile güneydeki Nasır Hastanesinden 19 Haziran'da "mamaların tükendiği ve 48 saat içinde bebek ölümlerinin yaşanabileceği" uyarısı yapılmıştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de 20 Haziran'da, Gazze’de yetersiz beslenen çocuk sayısının endişe verici düzeyde arttığı uyarısında bulunmuş ve sadece mayıs ayında 6 aylıktan 5 yaşına kadar olan 5 bin 100 çocuğun, akut yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ifade etmişti.

Gazze'den ve uluslararası camiadan yapılan tüm bu uyarılara ve yardım çağrılarına rağmen dün Nasır Hastanesinde 5 aylık Nidal ile 10 günlük Kinda bebek daha hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ soruşturmada gözaltına alınan 95 şüpheliden 65'i tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgedeki bütün gelişmelerin yakından takipçisiyiz
Bakan Yumaklı: İzmir Bornova'daki yangın büyük oranda kontrol altına alındı, Bilecik-Sakarya sınırındaki devam ediyor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli tahliye edildi
Rize'de 50 bin samuray arısı doğaya salındı

Benzer haberler

İsrail ablukası altındaki Gazze'de 3 aylık bebek Curi de açlıktan öldü

İsrail ablukası altındaki Gazze'de 3 aylık bebek Curi de açlıktan öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi: İsrail'in dağıttığı un çuvallarında uyuşturucu hap bulundu

BM Genel Sekreteri Guterres: (Gazze'de) Yiyecek arayışı asla bir ölüm fermanı olmamalıdır

MSF, Gazze'de ABD ve İsrail destekli "ölümcül yardım dağıtım planının" sonlandırılmasını istedi

MSF, Gazze'de ABD ve İsrail destekli "ölümcül yardım dağıtım planının" sonlandırılmasını istedi
İsrail basını, ordunun Gazze'de yardım bekleyenlere ateş açmayı "oyuna benzettiğini" yazdı

İsrail basını, ordunun Gazze'de yardım bekleyenlere ateş açmayı "oyuna benzettiğini" yazdı
İsrail'in Gazze'de son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 72 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 72 Filistinli hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet