Dolar
36.44
Euro
39.41
Altın
2,905.78
ETH/USDT
2,297.70
BTC/USDT
91,555.00
BIST 100
10,217.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail-ABD ortak tatbikatında, B-52 stratejik bombardıman uçağı F-35'lerle birlikte uçtu

İsrail ve ABD hava kuvvetlerinin dün düzenlediği askeri tatbikatta, ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 stratejik bombardıman uçağı İsrail'e ait F-35'lerle birlikte uçtu.

Faruk Hanedar  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
İsrail-ABD ortak tatbikatında, B-52 stratejik bombardıman uçağı F-35'lerle birlikte uçtu

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ve ABD hava kuvvetlerinin “bir dizi senaryo için entegre yetenekler oluşturmayı hedefleyen ortak askeri tatbikat” düzenlediği kaydedildi.

Tatbikatın iki ülke arasında devam eden işbirliğini güçlendirmeyi ve sürdürmeyi amaçladığı belirtildi.

Tatbikat kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 ve F-15 savaş uçaklarının, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir B-52 stratejik bombardıman uçağıyla birlikte uçtuğu aktarılan açıklamada, uçuş sırasında ABD ve İsrail unsurlarının, “çeşitli bölgesel tehditlere karşı koyma kabiliyetlerini arttırmak için iki ordu arasında operasyonel koordinasyon pratiği yaptığı” vurgulandı.

İsrail basını, Orta Doğu'daki gelişmeler ve tehditler kapsamında bu tatbikatın İran’a bir mesaj niteliğinde olduğu kaydedildi.

Ortak tatbikata, onlarca savaş uçağı, yakıt ikmal uçağı ve stratejik bombardıman uçağının katıldığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlar Göktaş ve Uraloğlu'ndan çocukların dijital güvenliğine ilişkin toplantı
Yozgat'ta 2 gündür haber alınamayan sınıf öğretmenini arama çalışmaları sürüyor
Gastronomi Tesislerinde Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü imzalandı
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti
PKK/KCK operasyonunda tutuklanan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri hakkında dava

Benzer haberler

İsrail-ABD ortak tatbikatında, B-52 stratejik bombardıman uçağı F-35'lerle birlikte uçtu

İsrail-ABD ortak tatbikatında, B-52 stratejik bombardıman uçağı F-35'lerle birlikte uçtu

Kremlin Sözcüsü Peskov: Macron'un Rusya söylemi çatışma yanlısı

Hakkari'de 5,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

İsrail, ramazanın ilk cuması için Kudüs'te 3 bin polis görevlendirdi

İsrail, ramazanın ilk cuması için Kudüs'te 3 bin polis görevlendirdi
Trump'ın müttefiklerinin Zelenskiy'nin siyasi muhalifleriyle görüştüğü iddia edildi

Trump'ın müttefiklerinin Zelenskiy'nin siyasi muhalifleriyle görüştüğü iddia edildi
Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Ukrayna'ya istihbarat desteği sağladıklarını söyledi

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Ukrayna'ya istihbarat desteği sağladıklarını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet