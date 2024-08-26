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Dünya

İsrail: ABD, Gazze'ye saldırılar için 50 bin tondan fazla askeri teçhizat verdi

İsrail, ABD'nin 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırılar için şimdiye kadar 50 bin tondan fazla askeri teçhizat sağladığını açıkladı.

Mehmet Alaca  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
İsrail: ABD, Gazze'ye saldırılar için 50 bin tondan fazla askeri teçhizat verdi

Ankara

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD ile İsrail arasındaki işbirliği çerçevesinde şu ana dek İsrail'e gelen askeri teçhizat 500 askeri uçak ve 107 deniz sevkiyatı aracılığıyla gerçekleştirildi.

Söz konusu askeri uçaklar ve deniz sevkiyatlarıyla şu ana dek 50 bin tondan fazla askeri ekipman İsrail'e ulaştırıldı.

Gönderilen askeri destekte zırhlı araçlar, askeri mühimmat ve cephanenin yanı sıra kişisel koruyucu donanım ve tıbbi ekipman da yer aldı.

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