İsrail, 8 Ekim'den bu yana Hizbullah'tan çok sayıda üst düzey komutanı hedef aldı
Yaklaşık bir yıldır Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail, Lübnan-İsrail sınır hattında kontrollü çatışmalara devam eden Hizbullah'ın üste düzey komutanlarına yönelik suikast zincirine her gün yeni bir halka ekliyor.
Istanbul
İsrail’in 20 Eylül’de Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güney banliyösünde Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından "Tahsin" kod adlı İbrahim Akil’i ve beraberindeki önemli isimleri hedef aldığını açıklaması, gözleri 8 Ekim'den bu yana Hizbullah’ın suikastla öldürülen komutanlarına çevirdi.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail’in 17-18 Eylül tarihlerinde Lübnan’da çağrı cihazı ve telsiz kullanan yüzlerce Hizbullah mensubuna düzenlediği saldırılardan bir gün sonra yaptığı konuşmada, Hizbullah'ın Lübnan'daki direniş tarihinde büyük bir darbe aldıklarını buna rağmen Gazze'ye destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.
AA, Hizbullah’ın 8 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında ölen mensuplarının yanı sıra, hedef alınan üst düzey komutanlarının listesini derledi.
Fuad Şükür
Hizbullah'ı kuran nesil arasında yer alan Fuad Şükür, 30 Temmuz'da İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında öldü.
Hizbullah lideri Nasrallah'ın "askeri işlerden sorumlu kıdemli danışmanı" olan Şükür, Nasrallah'ın "sağ kolu" olarak da tanımlanıyordu.
İsrail'e yönelik çok sayıda saldırıyı yöneten Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.
Şükür'ün ölümünün ardından yerine İbrahim Akil gelmişti.
İbrahim Akil
İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye Mahallesi'nde hedef aldığı "Tahsin" kod adlı İbrahim Akil’in Hizbullah’ın askeri kanadının iki numaralı ismi olduğu belirtiliyor.
Yerel kaynaklara göre, "Tahsin" olarak da bilinen Akil, Hizbullah'ın en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin üyesi.
Akil, Hizbullah'ın özel harekat sistemi Rıdvan Gücü'nün komutanı olarak biliniyordu ve gizliliğe önem veren, perde arkasında, medyanın ilgi odağı olmadan çalışmayı tercih ettiği belirtiliyordu.
Ahmed Mahmud Vehbi
Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi, Visam et-Tavil'in öldürülmesinin ardından merkezi eğitim birimi denetleme görevine getirildi.
İsrail'in 1984'te esir aldığı Vehbi, Hizbullah'ın çok sayıda saldırısında yer aldı ve 20 Eylül'de Beyrut'ta İbrahim Akil'e yönelik saldırıda öldü.
Talib Sami Abdullah
Hizbullah'ın, Lübnan-İsrail sınırındaki şeridin orta kesimindeki operasyonlardan sorumlu "Nasır Birimi" komutanı Talib Sami Abdullah, 12 Haziran'da Hizbullah yöneticileri ile toplantı yaptığı sırasında İsrail ordusunun saldırısında öldü.
Lübnan'da Hizbullah'a yakın medya, ölümünün ardından Abdullah'ın insansız hava araçları ve hassas füzeler biriminden sorumlu olduğunu yazdı.
Visam et-Tavil
İsrail ordusunun, aracını hedef alan saldırısında 8 Ocak'ta Hırbet Silm beldesinde ölen Visam et-Tavil, Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından biri olarak biliniyordu.
Ölümünün ardından Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Tavil'in üst düzey Hizbullah komutanlarıyla birlikte anılması, onun hareket için ne derece önemli olduğunu gösteriyor.
Muhammet Nimet Nasır
Hizbullah'ın 2011-2016'da Suriye ve Irak'ta düzenlediği saldırılara katılan Muhammet Nimat Nasır, 2016'dan bu yana Hizbullah'ın Aziz Birliği'ni komuta ediyordu.
Nasır, 3 Temmuz'da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde arabasını insansız hava aracı ile hedef alması sonucu öldü.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında devam eden çatışmalarda 505 Hizbullah mensubu hayatını kaybetti.