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Dünya

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria'da 640 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 640 çocuğu gözaltına aldığı, bazılarına da işkence yaptığı bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Hacer Çakır  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria'da 640 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyetinden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından en az 640 çocuğu gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, bu çocuklardan bazılarının serbest bırakıldığı, bazılarının ise hala hapiste tutulduğu kaydedildi.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 250 çocuğun işkence gördüğü aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden alıkonulan bir grup çocuğun da İsrail'in kuzeyinde bir hapishanede tutulduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin dün Ramallah'ta 7 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldığı, birkaç saat sonra serbest bıraktığı kaydedilen açıklamada, çocuğun darbedildiği ve kasıtlı olarak evinden çok uzak bir noktaya bırakıldığı vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 347 Filistinli öldürüldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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