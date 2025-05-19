İsrail, 55 milyon dolar değerinde gelişmiş helikopter koruma sistemleri satın alıyor
İsrail Savunma Bakanlığı, helikopterler için gelişmiş koruma sistemleri satın almak üzere savunma şirketi Elbit Systems'le 55 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.
Kudüs
Bakanlık açıklamasında, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems ile Kara Şahin ve Apaçi savaş helikopterlerine gelişmiş koruma sistemleri tedarik edilmesi için anlaşma imzalandığı duyuruldu.
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İsrail savaş helikopterlerinin anlaşma ile tehditleri tespit etme, etkisiz hale getirme ve güdümlü füze saptırma teknolojisine sahip olacağı aktarıldı.
Elbit Systems ile İsrail Savunma Bakanlığı arasında varılan 55 milyon dolar değerindeki anlaşmanın yıl sürmesi öngörülüyor.