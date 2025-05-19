Dolar
38.85
Euro
43.72
Altın
3,229.84
ETH/USDT
2,527.20
BTC/USDT
105,476.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, 55 milyon dolar değerinde gelişmiş helikopter koruma sistemleri satın alıyor

İsrail Savunma Bakanlığı, helikopterler için gelişmiş koruma sistemleri satın almak üzere savunma şirketi Elbit Systems'le 55 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Burak Dağ  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
İsrail, 55 milyon dolar değerinde gelişmiş helikopter koruma sistemleri satın alıyor

Kudüs

Bakanlık açıklamasında, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems ile Kara Şahin ve Apaçi savaş helikopterlerine gelişmiş koruma sistemleri tedarik edilmesi için anlaşma imzalandığı duyuruldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail savaş helikopterlerinin anlaşma ile tehditleri tespit etme, etkisiz hale getirme ve güdümlü füze saptırma teknolojisine sahip olacağı aktarıldı.

Elbit Systems ile İsrail Savunma Bakanlığı arasında varılan 55 milyon dolar değerindeki anlaşmanın yıl sürmesi öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar bu yolculuk hiç bitmeyecek
Bakan Memişoğlu, Dünya Sağlık Asamblesi'nin 78'inci toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının "Pontus" iddialarına ilişkin açıklamalarını kınadı
AA, Trablus’ta hükümet güçlerinin kontrolüne geçen Gıneyve milislerinin karargahını görüntüledi
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'deki insani acı seviyesi katlanılamaz boyutta

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'deki insani acı seviyesi katlanılamaz boyutta

İsrail, 55 milyon dolar değerinde gelişmiş helikopter koruma sistemleri satın alıyor

Alman yayın kuruluşunun Eurovision'dan çekilme tehdidi İsrail'i yarışmada tuttu

ABD-İsrail ittifakında dönüşüm çağrısı: Trump destekçisi Heritage Vakfı'nın raporu ne söylüyor?

ABD-İsrail ittifakında dönüşüm çağrısı: Trump destekçisi Heritage Vakfı'nın raporu ne söylüyor?
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 24 saatte 136 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 24 saatte 136 kişi hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesine tepki

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesine tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet