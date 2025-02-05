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Beyaz Saray yakınlarında toplanan Amerikalılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD‘yi ziyaretini protesto ediyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, 21 Ocak’tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde 5 bin Filistinli aileyi göç ettirdi

İsrail'in 21 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde sürdürdüğü askeri saldırılar sonucunda 5 bin Filistinli aile yerinden edildi.

Awad Rjoob, Ömer Erdem, Ali Semerci  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
İsrail, 21 Ocak’tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde 5 bin Filistinli aileyi göç ettirdi

Ramallah

Filistin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Mustafa, Ramallah'ta hükümet yetkilileriyle bir toplantı düzenledi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Batı Şeria’nın kuzeyinde acil yardım müdahalelerinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarının özellikle Cenin ve Tulkerim mülteci kamplarında yaklaşık 5 bin ailenin yerinden edilmesine yol açtığı belirtildi.

İsrail ordusunun evleri yıkması, altyapıyı tahrip etmesi ve Filistinlilere ait mülkleri geniş çapta yok etmesi nedeniyle durumun daha da kötüleştiği bildirilen açıklamada, İsrail'in saldırılarının Tubas vilayetindeki El-Faria Mülteci Kampı ve Tamun kasabasına kadar genişlediğine işaret edildi.

Açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Mülteci İşleri Dairesi'nin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde yerinden edilen ailelere geçici barınma sağlamakla görevlendirildiği aktarıldı.

İsrail ordusu, 21 Ocak'ta Cenin kenti ve mülteci kampına geniş çaplı askeri saldırı başlatmış, bu saldırılar sonucunda bugüne kadar 25 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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