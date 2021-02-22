Euro
8.48
Dolar
6.99
BIST 100
1,560.34
Altın
1,794.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri 6. gününü doldurdu

Katalonya'da 6. gününü dolduran Rap sanatçısı Hasel'e destek gösterilerinde, 107 kişi gözaltına alındı, 82 kişi yaralandı.

Şenhan Bolelli   | 22.02.2021
İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri 6. gününü doldurdu Fotoğraf: Adria Puig/AA

Madrid

İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri 6. gününü doldurdu

İspanya'da hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in, serbest bırakılması talebiyle yapılan gösterilerin 6'ıncı gününde polis güvenlik önlemleri almaya devam etti. Barselona'da göstericiler döviz taşıyarak slogan attı. ( Adria Puig - Anadolu Ajansı )

İspanya'da, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle yapılan ve vandalizme dönüşen gösterilerde, 6. gün geride kaldı.

Katalonya bölgesinin Barselona, Girona ve Lleida gibi büyük kentlerinde yoğunlaşan gösteriler, bugün Bask bölgesinin bazı şehirlerinde de yapıldı.

Bu zamana kadar şiddet yanlısı eylemlerin en fazla görüldüğü yer olan Barselona'da olaylar bu akşam da devam etti.

Aşırı sol görüşlü gruplara bağlı göstericiler, kent merkezindeki bazı dükkanlara taş atarak camlarını kırdı, sokaklarda çöp bidonlarını ve oluşturdukları barikatları ateşe verip, bir polis karakoluna şişeler atarak saldırdı.

Geniş güvenlik önlemi alan polis, dükkan yağmalayan 5 kişi dahil 6 kişiyi gözaltına aldı.

Polis kaynaklarından İspanyol basınına yapılan açıklamada, Katalonya'daki gösterilerin 6 günlük bilançosunda 107 kişinin gözaltına alındığı, 82 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gözaltındakilerin büyük çoğunluğu serbest bırakıldı

Gözaltındakilerin büyük çoğunluğu çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.

Diğer yandan Bilbao kentinde, çevreye verilen zararlardan ve polise saldırıdan 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Twitterda ve şarkılarında kullandığı bazı ifadelerden dolayı terörizmi yüceltmek, Kral'a ve devletin kurumlarına hakaretten 9 ay hapis cezası alan Hasel, 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Hasel, bir davada şahidi tehdit ettiği iddiasıyla hakkındaki başka bir suçlamadan da 2,5 yıl hapis cezası aldı.

İspanyol rap sanatçısının cezaevine girmesi, ülkede demokrasi ve ifade özgürlüğü tartışmalarını başlatırken, sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos başta olmak üzere ülke genelindeki sol görüşlü radikal gruplar, Hasel'in affedilerek serbest bırakılmasını istiyor.

Hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Başbakan Pedro Sanchez ise "gösterilerde şiddet kullanımının kabul edilemez olduğunu" vurgulayarak, polisin müdahalelerine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Kovid-19 salgını 2022'nin başlarında sona erer
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 46 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da son 24 saatte 13 bin 452 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri 6. gününü doldurdu

İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri 6. gününü doldurdu

Suriye'de yerlerinden edilerek İdlib'e sığınmak zorunda kalan siviller evlerine dönebilmek için gösteri düzenledi

İspanya'da binlerce kişi rap sanatçısı Pablo Hasel'in cezaevine götürülmesini protesto etti

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 34. haftasına girdi

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 34. haftasına girdi