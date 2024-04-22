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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de Yale Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterisinde 40 kişi gözaltına alındı

ABD'deki seçkin yüksek öğrenim kurumlarından Yale Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 40 kişi gözaltına alındı.

Ayşe Doğru  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
ABD'de Yale Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterisinde 40 kişi gözaltına alındı

Ankara

Yale Daily News internet sitesinin haberine göre, zırhlı polisler üniversitenin New Haven yerleşkesinde İsrail karşıtı gösteri düzenleyen yüzlerce öğrenciyi dağılmaları, aksi takdirde gözaltına alınacakları konusunda uyardı.

Üniversitenin farklı noktalarında çadırlar kuran veya protesto düzenleyen göstericileri dağıtan polis, en az 40 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yale Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren bazı öğrenciler, okul yönetiminin İsrail'in Gazze'deki saldırılarında dahli olan silah üreticilerinin vakıf yatırım politikalarından çıkarılmasını talep etmiş, 13 Nisan'da bu amaçla açlık grevi başlatmıştı. Üniversite yönetiminin bu talebi reddetmesinin ardından öğrenciler pazar günü eylemlerini sonlandırmıştı.

Bir grup da cuma akşamı yerleşkedeki Beinecke Meydanı'nda çadır kurarak eylem başlatmıştı.

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