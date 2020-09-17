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Dünya

Filistin'den, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman'ın 'Abbas’ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz' sözlerine tepki

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman'ın, Washington yönetiminin Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın yerine getirmeyi düşündüğü yönündeki ifadelere Filistin Devlet Başkanlığından tepki geldi.

Qais Omar Darwesh Omar,Said İbicioğlu   | 17.09.2020
Filistin'den, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman'ın 'Abbas’ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz' sözlerine tepki

Ramallah

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, Washington yönetiminin Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yerine getirmeyi düşündüğü yönündeki ifadelere Filistin Devlet Başkanlığından tepki geldi.

Filistin resmi haber ajanası WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "ABD'nin tehdit ve baskı politikası ile Başkana (Abbas) ve liderliğe şantaj yapma girişimleri başarısızlığa mahkum olacak." ifadelerini kullandı.

Sadece Filistin halkının demokratik temellere göre başkanını belirleyebileceğini vurgulayan Rudeyne, "Ulusal davamızı tasfiye etmeyi amaçlayan komplolar ve halkımızın sembollerine yapılan saldırıların bir değeri yoktur. Yolunu çizecek ve liderini seçecek olan halkımızdır." dedi.

Rudedyen, "Barışı satın alamayacaklar. Normalleşme ve ilhak asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

Friedman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesine verdiği mülakatta, Filistin yönetiminin, halkına "olması gerektiği gibi" hizmet etmediğini ileri sürerek, "Abbas’ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz. Ancak Filistin yönetimini şekillendirme arzumuz yok." ifadelerini kullanmıştı.

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